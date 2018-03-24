Нейтрализованный в ходе операции в Дагестане боевик был связан с ИГ*

Сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации в Дагестане. Архивное фото

Сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации в Дагестане. Архивное фото

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Нейтрализованный в ходе КТО в Дагестане бандит был связан с террористами ИГ *("Исламское государство", организация запрещена в РФ), сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета.

Ранее представитель оперативного штаба по республике сообщил РИА Новости о вводе режима контртеррористической операции в дагестанском селе Анди Ботлихского района. В НАК сообщали о нейтрализации одного человека.

По информации НАК, спецназ ФСБ РФ при поддержке Росгвардии и органов внутренних дел блокировал дом, где укрывался бандит. Преступник, отказавшийся сложить оружие и сдаться властям, в ходе боестолкновения нейтрализован.

"По имеющимся оперативным данным, это находившийся в федеральном розыске Юнус Хабибов, присягнувший международной террористической организации ИГИЛ* и выполнявший ее установки в качестве главаря бандгруппы, ранее действовавшей в горно-лесистой местности", — говорится в сообщении.

Добавляется, что на месте происшествия обнаружены снайперская винтовка с боеприпасами, граната, радиостанция и тепловизор.

В НАК также отметили, что пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.