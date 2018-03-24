За два дня в Москве и области под колесами электричек погибли три человека

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Двое мужчин и женщина погибли за два дня под колесами электричек в районе станции "Монино" и на перегонах между станциями "Ховрино-Левобережная" и "Бутово-Щербинка", организованы доследственные проверки, сообщила представитель Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организованы доследственные проверки по факту смертельного травмирования граждан на железной дороге", — сказала она.

Как отметила Марковская, 23 марта около 19.00 мск мужчина попал под поезд "Москва — Фрязево" в районе станции "Монино" Ярославского направления Московской железной дороги. Он скончался от полученных травм. Также 23 марта около 22.20 мск под колесами электрички погибла женщина, переходившая железнодорожные пути в неположенном месте на 633 километра перегона станций "Ховрино — Левобережная" Ленинградского направления Московской железной дороги. В субботу в 12.50 мск на перегоне станций "Бутово — Щербинка" электричка насмерть сбила мужчину, он также переходил железную дорогу в неположенном месте.

Марковская сообщила, что следователи установят обстоятельства произошедшего, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.