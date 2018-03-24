За два дня в Москве и области под колесами электричек погибли три человека

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Двое мужчин и женщина погибли за два дня под колесами электричек в районе станции "Монино" и на перегонах между станциями "Ховрино-Левобережная" и "Бутово-Щербинка", организованы доследственные проверки, сообщила представитель Московского межрегионального управления на транспорте СК РФ Елена Марковская.
Как отметила Марковская, 23 марта около 19.00 мск мужчина попал под поезд "Москва — Фрязево" в районе станции "Монино" Ярославского направления Московской железной дороги. Он скончался от полученных травм. Также 23 марта около 22.20 мск под колесами электрички погибла женщина, переходившая железнодорожные пути в неположенном месте на 633 километра перегона станций "Ховрино — Левобережная" Ленинградского направления Московской железной дороги. В субботу в 12.50 мск на перегоне станций "Бутово — Щербинка" электричка насмерть сбила мужчину, он также переходил железную дорогу в неположенном месте.
Марковская сообщила, что следователи установят обстоятельства произошедшего, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.