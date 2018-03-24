Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП с автобусом под Псковом

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить дело после ДТП с пассажирским автобусом в Псковской области, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Утром в пятницу автобус из Белоруссии попал в ДТП с легковым автомобилем у населенного пункта Лудони на федеральной трассе К-23 "Псков". Пострадали более 20 человек.

"Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Псковской области возбудить уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ст. 238 УК РФ), в связи с ДТП с автобусом в Псковской области", — сказала Петренко.

Она добавила, что дети в сопровождении взрослых ехали на соревнования по танцам в Санкт-Петербург. Все пострадавшие являются гражданами Белоруссии.