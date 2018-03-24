На стоянке, на которую сошла лавина в Приэльбрусье, откопали шесть машин

НАЛЬЧИК, 24 мар – РИА Новости. Спасатели откопали из-под снега шесть автомобилей с автостоянки на поляне Азау в Приэльбрусье, на которую утром в субботу сошла лавина, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров.

Ранее сообщалось, что в 9.20 мск субботы в Эльбрусском районе на автомобильную стоянку на поляне Азау самопроизвольно сошла лавина. Объекты инфраструктуры и социально значимые объекты не пострадали. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, под лавиной оказались около 15 автомобилей, находившихся на стоянке. Движение по автодороге Прохладный-Азау не перекрывалось.

"К полудню спасатели откопали шесть автомобилей. Работы по расчистке стоянки продолжаются. В них участвуют около 80 человек и 25 единиц техники", — сказал Беров.