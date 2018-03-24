В калининградском аэропорту из-за тумана задержался прилет восьми рейсов

КАЛИНИНГРАД, 24 мар — РИА Новости. Рейсы в калининградском аэропорту "Храброво" на прилет и на вылет задерживаются из-за тумана в регионе, сообщила пресс-служба аэропорта.

"Сегодня, 24 марта, в связи с неблагоприятными метеоусловиями в аэропорту "Храброво" произошли изменения в расписании авиарейсов. Из-за тумана видимость на взлетно-посадочной полосе недостаточная для осуществления посадки воздушных судов. В связи с этим прибытие рейсов задерживается", — говорится в сообщении.

Отмечается, что из-за того, что самолеты не прибыли по расписанию в Калининград, задерживается вылет и обратных рейсов из "Храброво". По метеопрогнозу улучшение погодных условий ожидается после 11 часов местного времени (12.00 мск). В пресс-службе аэропорта добавили, что актуальная информация о времени прибытия и отправления рейсов представлена на онлайн-табло на сайте аэропорта.

Пока на прилет в Калининград задерживаются пять рейсов из Москвы, два – из Санкт-Петербурга и один из Минска. Столько же самолетов задерживаются на вылет.