В Челябинске задержали мужчину, открывшего стрельбу по скорой помощи

ЧЕЛЯБИНСК, 24 мар – РИА Новости. Полиция задержала жителя Челябинска, подозреваемого в стрельбе из пневматического оружия по автомобилю скорой помощи во дворе дома, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.
"Сотрудниками полиции по "горячим следам" задержан подозреваемый, 19-летний житель Ленинского района. Он пояснил, что, находясь у своего знакомого в состоянии алкогольного опьянения, из окна квартиры дома произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в сторону припаркованного автомобиля скорой помощи", — говорится в сообщении.
В настоящее время молодой человек находится в отделе полиции "Калининский" УМВД России по Челябинску, стражами порядка пневматическое оружие изъято, уточняется в сообщении.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, добавляет полиция.