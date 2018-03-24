В Челябинске задержали мужчину, открывшего стрельбу по скорой помощи

ЧЕЛЯБИНСК, 24 мар – РИА Новости. Полиция задержала жителя Челябинска, подозреваемого в стрельбе из пневматического оружия по автомобилю скорой помощи во дворе дома, сообщила пресс-служба ГУМВД России по региону.

Как сообщало ГУМВД России по региону, в полицию Челябинска поступило сообщение, что в 01.30 пятницы (23.30 мск) неизвестные обстреляли автомобиль скорой медицинской помощи, приехавший на вызов. Пострадавших нет, было повреждено стекло автомобильного люка. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство".

"Сотрудниками полиции по "горячим следам" задержан подозреваемый, 19-летний житель Ленинского района. Он пояснил, что, находясь у своего знакомого в состоянии алкогольного опьянения, из окна квартиры дома произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета в сторону припаркованного автомобиля скорой помощи", — говорится в сообщении.

В настоящее время молодой человек находится в отделе полиции "Калининский" УМВД России по Челябинску, стражами порядка пневматическое оружие изъято, уточняется в сообщении.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, добавляет полиция.