В Мурманской области грузовые вагоны сошли с рельсов

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. В районе железнодорожной станции Выходной в Мурманской области сошли с рельсов грузовые вагоны, изменено время отправления поездов, сообщает региональный главк МЧС.

"24 марта, в 00 часов 00 минут на 1427 километре участка Октябрьской железной дороги (филиал ОАО "РЖД") вблизи станции Выходной произошел сход грузовых вагонов", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в связи с происшествием, изменено время отправления поездов. "Убытие пассажиров поездов №143 "Мурманск —Вологда" и № 21 "Мурманск — Санкт-Петербург " спланировано автобусами до станции "Магнетиты" и далее по маршруту. Время отправки автобусов необходимо уточнять у дежурного железнодорожной станции города Мурманска", — заявили в ведомстве.