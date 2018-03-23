Бастрыкин поручил СК взять на контроль проверку ДТП с автобусом под Псковом

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства взять на контроль доследственную проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом в Псковской области, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Утром в пятницу автобус из Белоруссии попал ДТП с легковым автомобилем у населенного пункта Лудони на федеральной трассе К-23 "Псков". По уточненным данным УМВД Псковской области, в аварии пострадали 23 человека. Ранее в пятницу утром председатель областного комитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов сообщал РИА Новости, что после ДТП в больницы региона доставлен 21 человек, в том числе 11 взрослых и 10 детей.

"Александр Бастрыкин поручил поставить на контроль в центральном аппарате ведомства ход доследственной проверки и доложить о ее результате", — рассказала Петренко.