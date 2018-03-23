Четырех жителей Нефтеюганска будут судить за оказание "хакерских услуг"

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 23 мар — РИА Новости. Четверо жителей Нефтеюганска (ХМАО), среди которых бывший сотрудник налоговой службы, предстанут перед судом за оказание "хакерских" услуг местным бизнесменам, пожелавшим уйти от налогов, сообщает в пятницу окружная прокуратура.

Организатор преступной группы, как подчеркнули в надзорном ведомстве, обладая специальными знаниями в сфере компьютерных технологий и работы в базе данных Федеральной налоговой службы РФ, разработал и внедрил схему, которая позволяла вносить в базу данных ведомства ложные сведения об оплате рядом руководителей предприятий обязательных платежей по налогам и сборам. Этой схемой члены банды, в которую входил также бывший сотрудник ФНС, зарабатывали на бизнесменах, не желавших платить налоги, на протяжении нескольких лет.

"В результате преступной деятельности данной организованной группы в бюджет Российской Федерации не поступили суммы фактически исчисленных налогов и сборов на общую сумму более 120 миллионов рублей. Кроме того, одним из обвиняемых незаконно полученные денежные средства от данной преступной деятельности были направлены на погашение кредитных обязательств на сумму более 9 миллионов рублей", — говорится в сообщении прокуратуры Югры.

В отношении членов ОПГ был возбужден ряд уголовных дел по четырем статьям УК РФ, связанным с незаконным получением сведений, составляющих коммерческую тайну, отмыванием денег, причинением ущерба путем обмана и неправомерным доступом к компьютерной информации.

"Уголовное дело направлено в Нефтеюганский районный суд для рассмотрения по существу. В настоящее время обвиняемые возместили ущерб на сумму свыше 70 миллионов рублей", — добавили в прокуратуре.