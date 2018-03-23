Экс-главу миграционной службы по Алтайскому краю арестовали за взятку

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. За взятку арестован экс-глава миграционной службы по Алтайскому краю Александр Жданов, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

"Предъявлено обвинение бывшему врио начальника УФМС России по Алтайскому краю Александру Жданову в совершении преступления… "получение взятки, совершенное в особо крупном размере", — говорится в сообщении.

По данным следствия, с 2014 по 2016 год обвиняемый получил лично частями взятку деньгами и иным имуществом на сумму более одного миллиона рублей за действия и бездействие в пользу организации, оказывавшей услуги в сфере медиации (урегулирования споров). Отмечается, что он арестован.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступления, а также устанавливаются иных факты противоправной деятельности.