В Саратове арестовали всех подозреваемых в покушении на правоохранителей

САРАТОВ, 23 мар — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Волжский районный суд Саратова в пятницу арестовал четвертого подозреваемого в покушении на полицейского и сотрудника Росгвардии, госпитализированных после взрыва ноутбука во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, сообщила РИА Новости представитель областного СУСК.
По данным областного главка МВД, в результате 29-летний сотрудник МВД и боец Росгвардии были госпитализированы. Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств". По подозрению в совершении преступления задержаны четверо жителей региона.
Она отметила, что расследование дела продолжается, фигурантам дела обвинение пока не предъявлено. "Проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы, назначен ряд экспертиз", — уточнила представитель СК.
В Волжском райсуде рассказали РИА Новости, что под арест в пятницу помещены Михаил Силенко, Юлия Быстрова, Роман Силенко и Алексей Клусов.