Всех участников акции на телебашне в Екатеринбурге отпустили из полиции

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мар – РИА Новости. Участников акции на телебашне в Екатеринбурге отпустили из полиции, сообщил в пятницу РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Три человека в пятницу забрались на недостроенную екатеринбургскую телебашню, еще нескольких остановила охрана. По данным местного портала Е1.ru, они требовали провести городской референдум по поводу ее сноса. Сотрудников офисных зданий возле башни предупредили, что в субботу объект будут сносить. Ранее Екатеринбургский метрополитен внес коррективы в движение электропоездов 24 марта в связи со сносом недостроенной телебашни в центре города.

Позже стало известно, что все трое спустились с телебашни.

По словам Горелых, всего в отдел полиции №5 городского УМВД доставили восьмерых граждан – шестерых утром и двоих позднее. Начальник отдела вместе с региональным уполномоченным по правам человека Татьяной Мерзляковой пообщались с каждым из них.

"По состоянию на 18.00 по местному времени из отдела полиции №5 отпущены все доставленные молодые люди. Ни один из них не предъявил претензий к полиции. От адвокатских услуг они отказались. В отношении них было возбуждено административное делопроизводство по статье 20.1 КоАП РФ "мелкое хулиганство", штрафная санкция – 500 рублей", — сказал Горелых.

Горелых добавил, что все участники акции 1985 – 1998 года рождения, девушек и несовершеннолетних среди них не было. Один из них, по его данным, оказался приезжим из Сергиева Посада. Изначально этот мужчина не собирался участвовать в акции, но, узнав о ней, решил поддержать.

Строительство телебашни в Екатеринбурге высотой 361 метр началось в 1983 году на улице 8 Марта. Ее телесигнал должен был распространяться на всю Свердловскую область. Однако в 1991 году строительство из-за перебоев с финансированием было заморожено. Сейчас недостроенная башня высотой почти 220 метров — самое высокое сооружение в городе. В недостроенной башне предлагалось устроить офисы, спортивный центр, ЗАГС, аттракционы, кинотеатр, храм, однако ни одна из идей так и не была реализована.

Ранее сообщалось, что на месте недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга построят новый ледовый дворец для клуба КХЛ "Автомобилист". Глава Свердловской области Евгений Куйвашев заявлял, что власти изучают возможность снести телебашню до старта чемпионата мира по футболу 2018 года. Генеральный директор УГМК Андрей Козицын ранее в беседе с журналистами назвал телебашню "бетонной трубой", а то, что расположено на прилегающей к ней территории, — "кошмаром". По его мнению, все это не должно находиться в центре города.

При этом жители Екатеринбурга направили президенту РФ Владимиру Путину петицию против сноса телебашни. Копии документа направлены мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману, сенатору Эдуарду Росселю и в приемную полпреда президента РФ Игоря Холманских. В петиции отмечается, что телебашня Екатеринбурга сопоставима по высоте и другим техническим параметрам с самыми известными телебашнями мира, она вторая по высоте в России после Останкинской. Авторы документа подчеркивают, что башня "стала легендой" Екатеринбурга.