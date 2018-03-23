В Саратове арестовали третьего подозреваемого в атаке на правоохранителей

САРАТОВ, 23 мар — РИА Новости. Волжский райсуд Саратова в пятницу отправил под стражу третьего из четверых подозреваемых в покушении на полицейского и сотрудника Росгвардии, госпитализированных после взрыва ноутбука во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, сообщили РИА Новости в суде.
По данным областного главка МВД, в результате 29-летний сотрудник МВД и боец Росгвардии были госпитализированы. Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств". По подозрению в совершении преступления задержаны четверо жителей региона.
"Судом по ходатайству следователя избрана подозреваемому Роману Силенко мера пресечения в виде заключения под стражу сроком два месяца, то есть до 21 мая", — сказала собеседница агентства.
Ранее в суде сообщили, что двое из четверых подозреваемых Михаил Силенко и Юлия Быстрова в пятницу уже также помещены под стражу до 21 мая.