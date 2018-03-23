Пять пострадавших при ДТП с автобусом под Воронежем остаются в больнице

ВОРОНЕЖ, 23 мар — РИА Новости. Врачи выписали одного из граждан Армении, пострадавших при столкновении автобуса и грузовика на юге Воронежской области, в больнице остаются пятеро раненых, сообщил РИА Новости заместитель главного врача Воронежского областного клинического центра медицины катастроф Геннадий Балабаев.

Утром 20 марта на 673-м километре автодороги М4 "Дон" столкнулись автобус Mercedes, ехавший из Еревана в Москву, и грузовик Mercedes. В результате аварии погибли 39-летний второй водитель автобуса и 56-летний водитель грузовой машины, девять человек получили травмы и были доставлены в ЦРБ Павловского района. Трое оказались в реанимации, состояние двух из них оценивалось как тяжелое, третьего — крайне тяжелое. Шесть пострадавших госпитализировали в травматологию, затем одного из них отпустили на амбулаторное лечение, а на следующий день выписали еще двоих.

"Одного выписали из травматологии на амбулаторное лечение, и вот сейчас решается вопрос об эвакуации крайне тяжелого (пострадавшего) из Павловска на вертолете на нашем в БСМП №10 Воронежа", — сказал собеседник агентства.

По словам Балабаева, еще до конца не понятно, можно ли перевозить пострадавшего. Ситуация прояснится после того, как борт с врачами медицины катастроф сядет в Павловске и специалисты осмотрят пациента.

В салоне автобуса находились 50 пассажиров. Все они, как информирует прокуратура Воронежской области, являются гражданами Армении, которые направлялись в Москву на заработки. По данным ГУМВД по региону, водитель автобуса не справился с управлением, выехал на встречную полосу и допустил лобовое столкновение с грузовиком. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

