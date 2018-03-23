Источник сообщил о ДТП с микроавтобусом в Балашихе

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Два человека пострадали, по предварительным данным, при столкновении микроавтобуса с легковым автомобилем в подмосковной Балашихе, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

"На пересечении улицы Пролетарская с улицей Советская в микрорайоне Железнодорожный столкнулись микроавтобус и легковушка. Предварительно, пострадали два человека", — сказал собеседник агентства.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Как уточнил РИА Новости представитель регионального главка МЧС, сообщение о ДТП с участием двух транспортных средств в городском округе Балашиха поступило в 15.00. Есть пострадавшие. К ликвидации последствий ДТП привлекались семь единиц техники, всего 21 человек.