Отходы на новую карту свалки "Ядрово" не будут завозиться до 14 апреля

ВОЛОКОЛАМСК, 23 мар — РИА Новости. Отходы не будут завозиться на новую карту мусорного полигона "Ядрово" до 14 апреля, рассказал журналистам зампред правительства Подмосковья Александр Чупраков.

"До начала производственных работ до 14 апреля обязательно должно быть сформировано тело полигона. Это как раз будет сделано за счет тех отходов, которые будут, не более 80 машин в день, завозиться на полигон… До этого момента на новую карту полигона, работы по которой практически закончены, отходы завозиться не будут", — сказал Чупраков.

На территории подмосковного "Ядрово" введен режим ЧС из-за неприятного запаха, который уже долгое время доносится с полигона. Ночью в минувшую среду, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа — к врачам в Волоколамске обратились несколько десятков детей. Местные жители связывают произошедшее с запахом с полигона, однако замеры не выявили в воздухе Волоколамска превышения норм по вредным веществам.

Ранее в четверг начальник полигона "Ядрово" Иван Кудельский сообщил, что в настоящее время ведется подготовка купола из утрамбованного мусора на старом теле полигона для начала работ по дегазации. Оператором полигона заключен договор с голландской компанией на проведение работ по дегазации, которая должна начаться с субботы. Глава Волоколамского района Евгений Гаврилов в свою очередь сообщал, что все работы, связанные с активной дегазацией, идут согласно плану, все мероприятия планируется завершить к 15 июня.