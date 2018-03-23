Мособлсуд отправил в колонию на срок до 18 лет "черных риелторов"

МОСКВА, 23 мар – РИА Новости. Мособлсуд приговорил к 16 годам заключения сиделку для пожилых людей, создавшую банду "черных риелторов", назначив ее подельникам лишение свободы на срок от 4,5 до 18 лет, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Наталья Осипова.
Как установило следствие, участники ОПГ подыскивали квартиры, собственники которых были пожилыми людьми без родственников. Их насильно вынуждали переоформить право собственности на соучастников. Им было предъявлено обвинение в мошенничестве, убийстве, подготовке убийства, вымогательстве, похищении паспорта, подделке документов, злоупотребление полномочиями частного нотариуса.
Еще трое подсудимых, отметила она, получили сроки от четырех лет и шести месяцев до 18 лет.