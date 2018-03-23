Врачи рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Псковом

На месте ДТП в Псковской области, где столкнулись туристический автобус из Белоруссии и легковой автомобиль. 23 марта 2018

На месте ДТП в Псковской области, где столкнулись туристический автобус из Белоруссии и легковой автомобиль. 23 марта 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар — РИА Новости. Десять детей, попавших в областную клиническую больницу в Пскове после ДТП с белорусским туристическим автобусом, где пострадали более 20 человек, получили травмы легкой и средней степени тяжести, сообщил РИА Новости в пятницу главврач больницы Аркадий Гохман.

Утром в пятницу автобус из Белоруссии попал ДТП с легковым автомобилем у населенного пункта Лудони на федеральной трассе К-23 "Псков". По уточненным данным УМВД Псковской области, в аварии пострадали 23 человека. Ранее в пятницу утром председатель областного комитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов сообщал РИА Новости, что после ДТП в больницы региона доставлен 21 человек, в том числе 11 взрослых и 10 детей. Посольство Белоруссии заявляло, что после ДТП в Псковской области госпитализированы 11 граждан Белоруссии, в том числе двое детей. По факту ДТП организовали проверки полиция и региональное следственное управление.

"У нас (после ДТП в Стругокрасненском районе) 10 детей. Их состояние — легкой и средней тяжести", — сказал Гохман.

По словам главврача, детям оказывается вся необходимая помощь, в том числе и психологическая. Он не уточнил сроки, когда те дети, которые получили легкие травмы, могут быть переведены на амбулаторное лечение.