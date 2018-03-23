В Москве полицейский и его сообщники похитили человека

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Сотрудники МВД и ФСБ задержали оперативника уголовного розыска и шестерых его сообщников, которые похитили мужчину и вымогали за освобождение 20 миллионов рублей, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

По его словам, само похищение произошло 14 ноября 2017 года. Все семеро, угрожая пистолетом мужчине, усадили его в автомобиль Opel и два дня ездили по Москве и Подмосковью, вымогая у него 20 миллионов рублей. После того как он согласился заплатить, мужчину отпустили.

"Задержан старший лейтенант — оперуполномоченный отдела уголовного розыска одного из районов Москвы и шестеро его безработных подельников", — сказал собеседник агентства.

Официальным подтверждением этой информации РИА Новости не располагает.