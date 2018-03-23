Защита попросила отправить под домашний арест экс-главу УФАС по Дагестану

Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы России по Дагестану Курбан Кубасаев в Басманном суде Москвы. 23 марта 2018

Руководитель управления Федеральной антимонопольной службы России по Дагестану Курбан Кубасаев в Басманном суде Москвы. 23 марта 2018

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Защита просит отправить под домашний арест высокопоставленного чиновника из Дагестана: экс-руководителя местного управления Федеральной антимонопольной службы Кубасая Кубасаева, обвиняемого во взяточничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Просим не заключать Кубасаева под стражу и избрать меру пресечения в виде домашнего ареста", — сказал адвокат фигуранта.

По словам обвиняемого, он больше не работает в ФАС.

В свою очередь СК РФ просит отправить Кубасаева под стражу на период расследования дела о получении взятки в особо крупном размере.

Чиновнику грозит до 15 лет колонии.

По данным следствия, в 2013-2015 годах он получил от главы государственного предприятия "Дирекция единого государственного заказчика – застройщика" Шамиля Кадиева деньгами, часами и ружьем взятки больше чем на три миллиона рублей, в обмен на "непроведение (предприятием) аукционов на право заключения государственных контрактов".