Главный юрист СПбГАУ получил четыре года за попытку мошенничества

С.-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар — РИА Новости. Суд приговорил адвоката адвокатской палаты Санкт-Петербурга, начальника административно-правового управления Санкт-Петербургского государственного аграрного университета (СПбГАУ) Руслана Магомаева к 4 годам лишения свободы по обвинению в покушении на мошенничество, сообщило в пятницу ГСУСК РФ по городу.

Как уточняет следственное управление, в октябре 2016 года в помещении вуза на Петербургском шоссе Магомаев получил от директора Калининградского филиала СПбГАУ муляж денежных средств на сумму 1,5 миллиона рублей "за общее покровительство и непривлечение его к дисциплинарной ответственности в связи с ранее проведенной проверкой". После этого он был задержан сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Уголовное дело расследовалось по статье "покушение на мошенничество".

"Приговором суда Магомаеву назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в 700 тысяч рублей", — информирует главное следственное управление.

Ранее в декабре Пушкинский районный суд Петербурга приговорил к 8 годам колонии строгого режима декана юридического факультета Санкт-Петербургского государственного аграрного университета Исабалу Мусу Оглы Зейналова за получение взятки. До этого в октябре по той же статье был осужден на 3 года бывший директор центра международной деятельности и международных проектов СПбГАУ Дмитрий Кравцов, а в августе суд приговорил к условному сроку начальника управления и развития капитального строительства аграрного университета Израэля Глузмана за получение взятки в размере 200 тысяч рублей.