Полиция нашла мертвым пропавшего под Волгоградом школьника

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 мар – РИА Новости, Юлия Насулина. Полицейские обнаружили тело 15-летнего школьника, пропавшего неделю назад в городе Волжском Волгоградской области, сообщила РИА Новости официальный представитель ГУМВД России по области Светлана Смольянинова.

"Полицейские обнаружили тело пропавшего ребенка в 10 километрах от города Волжского в степи по направлению к поселку Средняя Ахтуба", — сказала собеседница агентства. Она уточнила, что видимых повреждений на теле нет, однако сказать однозначно пока сложно, поскольку оно вмерзло в талые воды.

"В настоящее время проводится осмотр места происшествия, будет назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти", — отметила собеседница.

Вечером 16 марта мальчик ушел отмечать свой день рождения. После празднования в одном из торговых центров Волжского, он вместе с друзьями вышел на улицу ждать такси. В какой-то момент он попросил друга подержать его рюкзак с сотовым телефоном, ушел, по его словам, на минутку, и не вернулся. Мать обратилась в правоохранительные органы. В поисках были задействованы около 300 человек.