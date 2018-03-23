В Нижегородской области СК направил в суд дело о похищении картины Левитана

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 мар — РИА Новости. В Нижегородской области завершено расследование уголовного дела в отношении участников банды, которые совершали грабежи и разбои на территории Нижегородской области, а также на территории Ивановской области похитили картины живописца Исаака Левитана, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

Двое жителей Нижегородской области и двое граждан республики Беларусь обвиняются, в зависимости от роли каждого, в участии в банде, грабежах, разбойных нападениях, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

"В 2014-2016 годах обвиняемые в составе организованной вооруженной группы на территории Нижегородской области неоднократно совершали разбойные нападения на лиц, перевозящих крупные суммы наличных денежных средств, а также грабежи из банков и коммерческих организаций. При этом они использовали огнестрельное оружие. Всего следователям удалось доказать хищения на сумму, превышающую 80 миллионов рублей", — говорится в сообщении СУСК.

Кроме того, в 2014 году на территории Ивановской области из государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника обвиняемые похитили 4 картины художника Левитана, имеющих особую научную, культурную и художественную ценность, общей стоимостью более 180 миллионов рублей. В ходе расследования уголовного дела картины возвращены музею.

В ноябре 2016 года участники банды были задержаны на территории Дальнеконстантиновского района Нижегородской области при совершении ими очередного разбойного нападения. При задержании один из обвиняемых выстрелил из автоматического оружия в сотрудников ДПС, оказавшихся на месте совершения преступления.

Обвиняемые заключены под стражу. Ранее к уголовной ответственности они не привлекались В ходе расследования уголовного дела следователями СК изъяты 15 предметов огнестрельного оружия (автоматы, пистолеты, револьверы, пистолет-пулемет) и более двух тысяч боеприпасов.

Уголовное дело направлено в суд.