СК начал проверку после ДТП с автобусом в Псковской области

На месте ДТП в Псковской области, где столкнулись туристический автобус из Белоруссии и легковой автомобиль. 23 марта 2018

На месте ДТП в Псковской области, где столкнулись туристический автобус из Белоруссии и легковой автомобиль. 23 марта 2018

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Следственные органы в Псковской области организовали проверку после ДТП с белорусским туристическим автобусом, в котором пострадал 21 человек, в том числе 10 несовершеннолетних, сообщает пресс-служба СК РФ.

Утром в пятницу автобус из Белоруссии попал ДТП с машиной KIA Rio у населенного пункта Лудони на федеральной трассе К-23 "Псков". Председатель областного комитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов сообщал РИА Новости, что после ДТП в больницы региона доставлен 21 человек, в том числе 11 взрослых и 10 детей. По последним данным МВД, пострадали 13 человек, в том числе 11 пассажиров автобуса, а также водитель и пассажир легкового автомобиля. Посольство Белоруссии заявило, что после ДТП в Псковской области госпитализированы 11 граждан Белоруссии, в том числе двое детей.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области проводится доследственная проверка на предмет оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в связи с ДТП, в котором пострадали несовершеннолетние", — говорится в сообщении.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.