САРАТОВ, 23 мар — РИА Новости. Волжский райсуд Саратова в пятницу арестовал до 21 мая одного из подозреваемых в покушении на полицейского и сотрудника Росгвардии, госпитализированных после взрыва ноутбука во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, сообщила РИА Новости представитель суда.
По данным областного главка МВД, в результате 29-летний сотрудник МВД и боец Росгвардии были госпитализированы. Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств". По подозрению в совершении преступления задержаны двое жителей региона.
"Суд постановил избрать подозреваемому Силенко Михаилу Романовичу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 21 мая 2018 года включительно", — сказала собеседница агентства.