В Саратове арестовали подозреваемого в атаке на полицейского и росгвардейца

САРАТОВ, 23 мар — РИА Новости. Волжский райсуд Саратова в пятницу арестовал до 21 мая одного из подозреваемых в покушении на полицейского и сотрудника Росгвардии, госпитализированных после взрыва ноутбука во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, сообщила РИА Новости представитель суда.

Ранее в региональном СУСК сообщили, что вечером в среду примерно в 10 километрах от села Красный Яр Энгельского района сотрудники МВД и Росгвардии в ходе оперативно-розыскных мероприятий должны были встретиться с лицами, обладающими необходимой им информацией, но в обусловленном месте никого не было. На месте сотрудники полиции и Росгвардии обнаружили ноутбук, подошли к нему, после чего произошел резкий хлопок.

По данным областного главка МВД, в результате 29-летний сотрудник МВД и боец Росгвардии были госпитализированы. Следователи возбудили уголовное дело по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств". По подозрению в совершении преступления задержаны двое жителей региона.

"Суд постановил избрать подозреваемому Силенко Михаилу Романовичу меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 21 мая 2018 года включительно", — сказала собеседница агентства.