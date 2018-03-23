На Кубани осудили мужчину, стрелявшего по прохожим с балкона

КРАСНОДАР, 23 мар — РИА Новости. Два года колонии получил житель Кубани, беспричинно выстреливший с балкона из пневматической винтовки в 16-летнюю девушку, проходившую по пешеходному тротуару, сообщает прокуратура Краснодарского края.

По данным ведомства, в октябре прошлого года мужчина беспричинно выстрелил с балкона своей квартиры из пневматической винтовки в спину 16-летней девушки, проходившей по пешеходному тротуару около центрального рынка Крымска. Как добавили в СУСК РФ по региону, мужчина был пьян.

"В результате несовершеннолетней причинен тяжкий вред здоровью в виде пулевого ранения брюшной полости", — сообщили в СК.

Отмечается, что суд признал жителя Кубани виновным по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия".

"Крымский районный суд, согласившись с доказательствами, представленными государственным обвинителем – Крымским межрайонным прокурором, вынес приговор в отношении 31-летнего мужчины… Суд с учетом позиции гособвинителя, признания вины, возмещения вреда и просьбы потерпевшей о снисхождении, назначил подсудимому 2 года исправительной колонии общего режима", — отметили в прокуратуре. Уточняется, что приговор в законную силу не вступил.