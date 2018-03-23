В Челябинске продавца приговорили к 19 годам колонии за убийство клиентки

ЧЕЛЯБИНСК, 23 мар – РИА Новости. Челябинский облсуд в пятницу приговорил к 19 годам колонии строгого режима продавца сантехники Николая Ефименко, обвиняемого в убийстве клиентки и хищении денежных средств у других клиентов, сообщила РИА Новости официальный представитель облсуда Евгения Нациевская.

По данным следствия, днем 5 декабря 2016 года в магазине Центрального района Челябинска было обнаружено тело местной жительницы с многочисленными колото-резаными ранениями, было возбуждено уголовное дело по статье "убийство", максимальная санкция по которой предусматривает пожизненное лишение свободы. Со слов продавца магазина, ножевые ранения в ходе конфликта потерпевшей нанесли двое мужчин, которые затем скрылись. Как сообщали местные СМИ, убитая — 37-летняя дочь бывшего гендиректора Челябинского тракторного завода Валерия Платонова Екатерина.

Во время следствия выяснилось, что продавец сам нанес ранения женщине, которая пришла в магазин за заказанной ранее душевой кабиной, за которую она передала подозреваемому крупную сумму денег. Товар не был доставлен, и между ними возник конфликт, а продавец позже придумал версию о двух мужчинах, уточняет следствие. В ходе расследования дела была установлена причастность обвиняемого к хищению денег в сумме более 300 тысяч рублей у шести потерпевших, которым он также не доставил сантехнику.

"Челябинский областной суд огласил приговор Николаю Ефименко. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 19 лет с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев в колонии строгого режима", — сказала она.

Кроме того, суд удовлетворил иск потерпевших, взыскав с Ефименко в пользу мужа и дочери убитой компенсацию морального вреда в размере 2 миллионов рублей, а также 80 тысяч рублей материального ущерба, уточнила она.

Ефименко признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество), по 7 эпизодам в отношении 6 потерпевших, добавила она, отметив, что общий ущерб составил 296 тысяч рублей. Также он признан виновным по пунктам "д, к" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью, с целью скрыть другое преступление), отметила Нациевская.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован в Верховном суде РФ.