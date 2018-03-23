В Москве суд привлек шесть продавцов книг к спору издательств из-за бренда

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Арбитражный суд Москвы привлек шесть крупных продавцов книг в качестве третьих лиц без собственных требований по иску издательства "Просвещение" о взыскании с издательского центра "Вентана-Граф" около 3,7 миллиарда рублей компенсации за незаконное, по мнению истца, использование товарного знака, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ответчик просил привлечь в качестве третьих лиц крупных ритейлеров литературы, в числе которых Библио-глобус, Центральный дом книги, Торговый дом "Арбис", ООО "Лабиринт.ру". Данное ходатайство обусловлено тем, что истец производил контрольные закупки товаров ответчика именно в указанных магазинах. В случае удовлетворения иска, отметил ответчик, продукция "Вентана-Граф" будет изыматься со складов магазинов и уничтожаться.

Истец, в свою очередь, был против привлечения третьих лиц, поскольку продавцов продукции могут быть сотни. "В данном случае есть спор лишь между правообладателем и производителем", — сказал представитель истца, отметив, что "никто продукцию изымать не будет" и данный вопрос будет решаться ответчиком самостоятельно.

Суд все же данное ходатайство удовлетворил, привлек указанные магазины в качестве третьих лиц, назначив следующее заседание на 23 апреля в 9.30.

Иск поступил в арбитраж 27 декабря прошлого года. Комментируя его, пресс-служба "Просвещения" пояснила, что ответчик выпустил несколько сот наименований печатной учебной продукции, разместив на обложках книг изображение, сходное до степени смешения с товарным знаком истца. Всего, по словам представителя истца, было выявлено более 500 видов продукции "Вентаны-Граф", маркированной спорным изображением.

Действия ответчика являются грубым нарушением исключительных прав истца на товарный знак, подчеркнули в "Просвещении". Там также отметили, что данный иск может стать крупнейшим по сумме требований, он является логичным продолжением борьбы за чистоту рынка учебной продукции. По словам представителя истца, издательство намерено приложить максимум усилий, чтобы прекратить распространение контрафактных, по его мнению, товаров.

Генеральный директор издательского центра "Вентана-Граф" Александр Брычкин назвал иск необоснованным. Он отметил, что иск, "видимо, касается использования ООО "Издательский центр "Вентана-Граф" символики, отличающей учебные издания, соответствующие требованиям федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), которую АО "Издательство "Просвещение" считает схожей со своим товарным знаком".

Брычкин подчеркнул, что уже много лет наряду с другими учебными издательствами "Вентана-Граф" использует символику, которая обозначает соответствие учебной продукции федеральному государственному образовательному стандарту. По его словам, это делается с целью отличия современных учебников и пособий от разработанных под ранее существовавшие требования федерального компонента стандарта.

Кроме того, ответчик считает, что истец злоупотребляет правом, поскольку "не понес никаких убытков", но при этом требует взыскать значительную сумму.