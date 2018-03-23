Врачи выписали из больницы 20 пострадавших от отравления газом под Тамбовом

ВОРОНЕЖ, 22 мар — РИА Новости. Врачи выписали 20 из 22 жителей поселка в Тамбовской области, которые попали в больницу в результате отравления газом из баллона, сообщил в пятницу РИА Новости представитель администрации региона.

Отравление в поселке Калинин произошло вечером 20 марта. По данным следствия, утечка газа произошла, когда 42-летний мужчина во дворе начал демонтаж металлических баллонов. Проживающие в округе жители почувствовали себя плохо и вызвали врачей. С отравлениями и ожогами дыхательных путей неизвестным газом были госпитализированы 22 человека, девять из них — дети. Десять взрослых и один ребенок покинули медучреждения в среду и в четверг утром. К вечеру 22 марта в больнице оставались только трое взрослых и восемь детей. Медики планировали их выписать в пятницу утром.

"Одного взрослого выписали, осталось двое, их выпишут в понедельник. А детей — вот сегодня в течение дня идет процесс выписки. Их никто не собирается оставлять", — сказал собеседник агентства.

Расследованием уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание или отравление людей занимается СК. По его данным, результаты исследования проб воздуха в окрестностях поселка показали превышение содержания в нем серной кислоты и бутанола.

Следователи в ходе осмотра места происшествия изъяли со двора дома 24 металлических баллона, которые, по предварительным данным, были привезены в поселок мужчиной с пункта приема металлолома в Тамбове, куда они поступили якобы с одного из самарских заводов. Следствие отмечает, что точное наименование газа, содержащегося в баллонах, станет известно после проведения экспертизы.