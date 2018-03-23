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Происшествия

Убить за метры: в Москве судят банду "охотников за пенсионерами"

14:1023.03.2018
(обновлено: 14:11 23.03.2018)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкРиелтор Людмила Фадеева, обвиняемая в в мошенничестве с квартирами в Москве и Подмосковье, в Московском областном суде. 23 марта 2018Риелтор Людмила Фадеева, обвиняемая в в мошенничестве с квартирами в Москве и Подмосковье, в Московском областном суде. 23 марта 2018
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Андрей Григорьев. Московский областной суд оглашает приговор пятерым участникам банды так называемых черных риелторов, отнимавших квартиры у одиноких пенсионеров. В преступную группу входили врач, сиделка и нотариус. На их счету несколько особо тяжких преступлений, включая отравление и вымогательство.  О том, как следователи выявили мошенников и сумели доказать их причастность к убийству, — в материале РИА Новости.

Яд для стариков

Пять лет назад в дверь квартиры ветерана Великой Отечественной войны на Тверской улице позвонили. Гости представились соцработниками и вежливо сообщили, что пришли заменить электрические счетчики, а также принесли продукты. Пожилая супруга ветерана поверила и открыла.

© Flickr / Roy MontgomeryСтарость
© Flickr / Roy Montgomery
Старость

"Пользуясь ее доверием, они обманным путем подписали документы о передаче квартиры им в собственность, — рассказала РИА Новости официальный представитель Следственного комитета России, полковник юстиции Светлана Петренко. — И накормили ее продуктами, в которых содержался сильнодействующий лекарственный препарат-нейролептик. Через два дня пожилая женщина скончалась. Мошенники организовали ее похороны, а тело кремировали, чтобы скрыть следы убийства".

Муж тогда ничего не заподозрил, решив, что супруга умерла естественной смертью. Возможно, это преступление так и осталось бы нераскрытым, если бы врачи на всякий случай не взяли у погибшей биологические пробы. Только благодаря этому следователям год спустя удалось установить причастность к убийству пенсионерки банды черных риелторов, орудующих в Москве и области.

Аферы под прикрытием

Преступную группировку, охотившуюся на квартиры одиноких пенсионеров, основала в 2012 году москвичка Людмила Фадеева. Она работала сиделкой, ухаживала за пожилыми людьми, поэтому с поиском жертв проблем не возникло. Фадеева знала множество адресов. Кроме того, она хорошо разбиралась в психологии пожилых людей и легко входила к ним в доверие.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкРиелтор Людмила Фадеева, обвиняемая в в мошенничестве с квартирами в Москве и Подмосковье, в Московском областном суде. 23 марта 2018
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Риелтор Людмила Фадеева, обвиняемая в в мошенничестве с квартирами в Москве и Подмосковье, в Московском областном суде. 23 марта 2018

К банде присоединились сожитель Людмилы Виктор Васильев и его знакомый Даниил Демидов. Васильев подключил к "делу" знакомого врача-психиатра Георгия Месхии. А тот подтянул нотариуса Елену Блинову. Месхия пачками выписывал психотропные препараты, юридически подкованная Блинова обеспечивала чистоту сделок с дорогостоящей недвижимостью и заверяла документы.

Светлана Степенько во время приговора. 17 мая 2017
© Фото : Новостной портал Екатеринбурга NGZT.ru/Наша газета
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"С апреля 2012-го по февраль 2014-го обвиняемые совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений, — говорит Петренко. — С помощью поддельных документов, в том числе российских паспортов, они мошенническим путем завладели несколькими квартирами, принадлежавшими одиноким и престарелым гражданам. Среди потерпевших — дочь известного русского скульптора Вера Цаплина. Участники ОПГ обманом проникли в квартиру и, угрожая пожилой женщине, вынудили ее подписать документы на отчуждение недвижимости".

"Киллер" в погонах

За пару лет черные риелторы переоформили на себя квартиры общей стоимостью в несколько  десятков миллионов рублей. Однако оперативники вышли на их след не из-за их афер с недвижимостью. В начале 2014-го участник группировки Даниил Демидов решил избавиться от жены, чтобы завладеть ее квартирой. Но жестоко просчитался. Нанятый им "киллер" оказался сотрудником правоохранительных органов, который быстро защелкнул на руках заказчика наручники.

© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкОдин из риелторов, обвиняемых в мошенничестве с квартирами в Москве и Подмосковье, в Московском областном суде. 23 марта 2018
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Один из риелторов, обвиняемых в мошенничестве с квартирами в Москве и Подмосковье, в Московском областном суде. 23 марта 2018

При обыске в доме Демидова оперативники обнаружили множество поддельных доверенностей с личными данными и адресами одиноких пенсионеров. Среди них были и данные скончавшейся супруги ветерана из квартиры на Тверской. Биологические пробы, взятые перед кремацией тела, отправили на экспертизу, которая выявила признаки отравления нейролептиком.

После этого раскрутить банду было делом техники — следователи быстро отработали связи Демидова, вышли на его друга Васильева, а затем и на остальных. "Все квартиры, которые обвиняемые переоформили на себя, вернули законным владельцам", — резюмирует Светлана Петренко. Свою вину в ходе следствия никто, кроме Васильева, так и не признал. 

Инесса Тарвердиева
© Фото : СК РФ
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Для Людмилы Фадеевой за убийство и мошенничество прокурор запросил 17 лет общего режима и штраф 1,5 миллиона рублей. Демидову за убийство грозит до 16 лет колонии строгого режима. За вымогательство Блиновой светит 11 лет колонии и штраф 500 тысяч рублей, Месхия — 9 лет колонии и 500 тысяч штрафа. Васильева оправдали по нескольким эпизодам мошенничества, и прокурор требует для него 6 лет колонии общего режима.

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