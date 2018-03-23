Убить за метры: в Москве судят банду "охотников за пенсионерами"

Риелтор Людмила Фадеева, обвиняемая в в мошенничестве с квартирами в Москве и Подмосковье, в Московском областном суде. 23 марта 2018

Риелтор Людмила Фадеева, обвиняемая в в мошенничестве с квартирами в Москве и Подмосковье, в Московском областном суде. 23 марта 2018

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости, Андрей Григорьев. Московский областной суд оглашает приговор пятерым участникам банды так называемых черных риелторов, отнимавших квартиры у одиноких пенсионеров. В преступную группу входили врач, сиделка и нотариус. На их счету несколько особо тяжких преступлений, включая отравление и вымогательство. О том, как следователи выявили мошенников и сумели доказать их причастность к убийству, — в материале РИА Новости.

Яд для стариков



Пять лет назад в дверь квартиры ветерана Великой Отечественной войны на Тверской улице позвонили. Гости представились соцработниками и вежливо сообщили, что пришли заменить электрические счетчики, а также принесли продукты. Пожилая супруга ветерана поверила и открыла.

"Пользуясь ее доверием, они обманным путем подписали документы о передаче квартиры им в собственность, — рассказала РИА Новости официальный представитель Следственного комитета России, полковник юстиции Светлана Петренко. — И накормили ее продуктами, в которых содержался сильнодействующий лекарственный препарат-нейролептик. Через два дня пожилая женщина скончалась. Мошенники организовали ее похороны, а тело кремировали, чтобы скрыть следы убийства".

Муж тогда ничего не заподозрил, решив, что супруга умерла естественной смертью. Возможно, это преступление так и осталось бы нераскрытым, если бы врачи на всякий случай не взяли у погибшей биологические пробы. Только благодаря этому следователям год спустя удалось установить причастность к убийству пенсионерки банды черных риелторов, орудующих в Москве и области.

Аферы под прикрытием

Преступную группировку, охотившуюся на квартиры одиноких пенсионеров, основала в 2012 году москвичка Людмила Фадеева. Она работала сиделкой, ухаживала за пожилыми людьми, поэтому с поиском жертв проблем не возникло. Фадеева знала множество адресов. Кроме того, она хорошо разбиралась в психологии пожилых людей и легко входила к ним в доверие.

К банде присоединились сожитель Людмилы Виктор Васильев и его знакомый Даниил Демидов. Васильев подключил к "делу" знакомого врача-психиатра Георгия Месхии. А тот подтянул нотариуса Елену Блинову. Месхия пачками выписывал психотропные препараты, юридически подкованная Блинова обеспечивала чистоту сделок с дорогостоящей недвижимостью и заверяла документы.

"Киллер" в погонах

"С апреля 2012-го по февраль 2014-го обвиняемые совершили ряд тяжких и особо тяжких преступлений, — говорит Петренко. — С помощью поддельных документов, в том числе российских паспортов, они мошенническим путем завладели несколькими квартирами, принадлежавшими одиноким и престарелым гражданам. Среди потерпевших — дочь известного русского скульптора Вера Цаплина. Участники ОПГ обманом проникли в квартиру и, угрожая пожилой женщине, вынудили ее подписать документы на отчуждение недвижимости".

За пару лет черные риелторы переоформили на себя квартиры общей стоимостью в несколько десятков миллионов рублей. Однако оперативники вышли на их след не из-за их афер с недвижимостью. В начале 2014-го участник группировки Даниил Демидов решил избавиться от жены, чтобы завладеть ее квартирой. Но жестоко просчитался. Нанятый им "киллер" оказался сотрудником правоохранительных органов, который быстро защелкнул на руках заказчика наручники.

При обыске в доме Демидова оперативники обнаружили множество поддельных доверенностей с личными данными и адресами одиноких пенсионеров. Среди них были и данные скончавшейся супруги ветерана из квартиры на Тверской. Биологические пробы, взятые перед кремацией тела, отправили на экспертизу, которая выявила признаки отравления нейролептиком.

После этого раскрутить банду было делом техники — следователи быстро отработали связи Демидова, вышли на его друга Васильева, а затем и на остальных. "Все квартиры, которые обвиняемые переоформили на себя, вернули законным владельцам", — резюмирует Светлана Петренко. Свою вину в ходе следствия никто, кроме Васильева, так и не признал.

Для Людмилы Фадеевой за убийство и мошенничество прокурор запросил 17 лет общего режима и штраф 1,5 миллиона рублей. Демидову за убийство грозит до 16 лет колонии строгого режима. За вымогательство Блиновой светит 11 лет колонии и штраф 500 тысяч рублей, Месхия — 9 лет колонии и 500 тысяч штрафа. Васильева оправдали по нескольким эпизодам мошенничества, и прокурор требует для него 6 лет колонии общего режима.