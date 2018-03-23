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Происшествия

Один из забравшихся на телебашню в Екатеринбурге спрыгнул с парашютом

12:3623.03.2018
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© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкНедостроенная телебашня высотой 210 метров в центе Екатеринбурга. 22 марта 2018Недостроенная телебашня высотой 210 метров в центе Екатеринбурга. 22 марта 2018
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мар — РИА Новости. Забравшихся на предназначенную к сносу телевизионную башню в Екатеринбурге изначально было четверо, один из них совершил прыжок с парашютом, сообщил журналистам отец одного из них.

Ранее сообщалось, что рано утром в пятницу молодые люди забрались на недостроенную екатеринбургскую телебашню. По данным местного портала Е1.ru, они требуют провести городской референдум по поводу ее сноса. Сотрудников офисных зданий возле башни предупредили, что в субботу ее будут сносить. Ранее Екатеринбургский метрополитен внес коррективы в движение электропоездов 24 марта в связи со сносом недостроенной телебашни в центре города.

"Изначально их было четверо, но после один из забравшихся спрыгнул вниз с парашютом", — сказал мужчина.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова ранее сообщала, что все трое уже спустились на землю: одного увезли в больницу делать снимок ноги, остальные кушают и пьют чай. Потом, отмечала омбудсмен, их отвезут в пятый отдел полиции за вещами, которые они оставили внизу при подъеме. Отец одного из молодых людей позже отмечал, что двоих отвезли в полицию.

Строительство телебашни в Екатеринбурге высотой 361 метр началось в 1983 году на улице 8 Марта. Ее телесигнал должен был распространяться на всю Свердловскую область. Однако в 1991 году строительство из-за перебоев с финансированием было заморожено. Сейчас недостроенная башня высотой почти 220 метров — самое высокое сооружение в городе. В недостроенной башне предлагалось устроить офисы, спортивный центр, ЗАГС, аттракционы, кинотеатр, храм, однако ни одна из идей так и не была реализована.

Ранее сообщалось, что на месте недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга построят новый ледовый дворец для клуба КХЛ "Автомобилист". Глава Свердловской области Евгений Куйвашев заявлял, что власти изучают возможность снести телебашню до старта чемпионата мира по футболу 2018 года. Генеральный директор УГМК Андрей Козицын ранее в беседе с журналистами назвал телебашню "бетонной трубой", а то, что расположено на прилегающей к ней территории, — "кошмаром". По его мнению, все это не должно находиться в центре города.

При этом жители Екатеринбурга направили президенту РФ Владимиру Путину петицию против сноса телебашни. Копии документа направлены мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману, сенатору Эдуарду Росселю и в приемную полпреда президента РФ Игоря Холманских. В петиции отмечается, что телебашня Екатеринбурга сопоставима по высоте и другим техническим параметрам с самыми известными телебашнями мира, она вторая по высоте в России после Останкинской. Авторы документа подчеркивают, что башня "стала легендой" Екатеринбурга.

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