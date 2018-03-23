СК попросил арестовать главу УФАС по Дагестану

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. СК РФ предъявил обвинение во взятках очередному высокопоставленному чиновнику из Дагестана: руководителю местного управления Федеральной антимонопольной службе Кубасаю Кубасаеву, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"В Басманный суд поступило ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении … Кубасаева Кубасая Магомедовича, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере", — сказала пресс-секретарь суда Юнона Царева.

Чиновнику грозит до 15 лет колонии.

По данным следствия, в 2013-2015 годах он получил от главы государственного предприятия "Дирекция единого государственного заказчика – застройщика" Шамиля Кадиева деньгами, часами и ружьем взятки больше чем на 3 миллиона рублей, а в обмен "не проведению (предприятием) аукционов на право заключения государственных контрактов".