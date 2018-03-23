Во Владимире назвали причину жесткого избиения подростка-инвалида

ВОРОНЕЖ, 23 мар — РИА Новости. Прокуратура выяснила, что причиной жестокого избиения пятью подростками своего сверстника-инвалида во Владимирской области стали его оскорбительные нецензурные выражения в их адрес, сообщило в пятницу надзорное ведомство.

Видео избиения группой молодых людей подростка появилось 22 марта в YouTube и соцсетях. На нем видно, как лежащего на снегу юношу несколько минут избивают ногами и руками. По информации из соцсетей, инцидент произошел в городе Покров Владимирской области. После избиения у подростка сильное сотрясение мозга, сломаны нос и рука. Управление МВД по региону начало проверку происшествия, все участники инцидента установлены. По данным следствия, которое намерено забрать у полиции материалы проверки, 13-летний мальчик, обучающийся в школе по индивидуальной программе, был избит вечером 20 марта. Прокуратура также начала проверку по факту жестокого избиения.

"В ходе проверки установлено, что пострадавший является инвалидом. Обучается на индивидуальном обучении в одной из школ города Покрова. 20 марта текущего года около 18.30 (мск) на улице он был избит группой подростков. Причиной избиения стали оскорбительные и нецензурные выражения пострадавшего в адрес сверстников. Зачинщиком конфликта и лицом, нанесшим большинство ударов, является Д., 2004 года рождения", — говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, 20 марта в 22.10 (мск) в дежурную часть полиции позвонила женщина, сообщившая об избиении ее внука. Информация зарегистрирована в книге учета сообщений о преступлениях. На следующий день в больницу за медицинской помощью обратился подросток 2004 года рождения с диагнозом "Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга".

"В настоящее время несовершеннолетний находится на стационарном лечении в областной детской клинической больнице с предварительным диагнозом "ОЗЧМТ, СГМ, перелом костей носа, ушиб руки, множественные гематомы лица и тела", — отмечает надзорное ведомство. По его информации, в избиениии принимали участие пятеро подростков.

"В настоящее время… материалы проверки изъяты прокуратурой из ОМВД России по Петушинском району и переданы в следственный отдел по Петушинском району Следственного управления Следственного комитета РФ области. 23.03.2018 по факту избиения несовершеннолетнего следственным органом возбуждено уголовное дело по пунктам "в, г" части 2 статьи 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)", — информирует надзорное ведомство.