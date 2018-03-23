Во Владимире назвали причину жесткого избиения подростка-инвалида

ВОРОНЕЖ, 23 мар — РИА Новости. Прокуратура выяснила, что причиной жестокого избиения пятью подростками своего сверстника-инвалида во Владимирской области стали его оскорбительные нецензурные выражения в их адрес, сообщило в пятницу надзорное ведомство.
"В ходе проверки установлено, что пострадавший является инвалидом. Обучается на индивидуальном обучении в одной из школ города Покрова. 20 марта текущего года около 18.30 (мск) на улице он был избит группой подростков. Причиной избиения стали оскорбительные и нецензурные выражения пострадавшего в адрес сверстников. Зачинщиком конфликта и лицом, нанесшим большинство ударов, является Д., 2004 года рождения", — говорится в сообщении.
По данным надзорного ведомства, 20 марта в 22.10 (мск) в дежурную часть полиции позвонила женщина, сообщившая об избиении ее внука. Информация зарегистрирована в книге учета сообщений о преступлениях. На следующий день в больницу за медицинской помощью обратился подросток 2004 года рождения с диагнозом "Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга".
"В настоящее время… материалы проверки изъяты прокуратурой из ОМВД России по Петушинском району и переданы в следственный отдел по Петушинском району Следственного управления Следственного комитета РФ области. 23.03.2018 по факту избиения несовершеннолетнего следственным органом возбуждено уголовное дело по пунктам "в, г" части 2 статьи 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью)", — информирует надзорное ведомство.