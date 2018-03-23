После ДТП под Псковом госпитализированы 11 граждан Белоруссии

На месте ДТП в Псковской области, где столкнулись туристический автобус из Белоруссии и легковой автомобиль. 23 марта 2018

На месте ДТП в Псковской области, где столкнулись туристический автобус из Белоруссии и легковой автомобиль. 23 марта 2018

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. После ДТП в Псковской области госпитализированы 11 граждан Белоруссии, в том числе двое детей, сообщает посольство республики в Twitter.

Ранее источник в экстренных службах Псковской области сообщил РИА Новости, что, по предварительным данным, при столкновении туристического автобуса из Белоруссии с машиной KIA Rio пострадали 18 человек, в том числе семеро детей. Всего в автобусе находились 50 человек. Авария произошла около населенного пункта Лудони на федеральной трассе К-23 "Псков".

Ранее представитель МИД Белоруссии сообщал о 10 пострадавших, доставленных в больницу. Председатель псковского регионального комитета по здравоохранению и фармации Игорь Потапов сообщал, что после аварии 11 человек доставлены во взрослую областную больницу, 10 — в детскую.

"По информации, поступившей в посольство, девять граждан Беларуси, пострадавших в ДТП в Псковской области, находятся в Псковской ОКБ, двое детей доставлены в ГБУЗ Детская областная больница. Посольство продолжает отслеживать ситуацию", — говорится в сообщении.