На Камчатке при пожаре в частном доме погибли пять человек

Сотрудники МЧС на месте пожара в частном доме в Петропавловске-Камчатском. 23 марта 2018

Сотрудники МЧС на месте пожара в частном доме в Петропавловске-Камчатском. 23 марта 2018

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 мар — РИА Новости. Пять человек, среди которых, по предварительным данным, двое детей, погибли при пожаре в частном доме в Петропавловске-Камчатском, сообщает следственное управление СК РФ по Камчатскому краю.

"По факту обнаружения тел пяти человек… в результате пожара в частном доме по улице Новотранспортной в городе Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)", — говорится в сообщении. Отмечается, что, по предварительным данным, среди погибших — двое детей.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, устанавливаются личности погибших и причина возгорания.

По данным краевого главка МЧС, сообщение о пожаре в частном доме на улице Новотранспортная поступило дежурному пожарно-спасательной службы в пятницу в 16.31 по местному времени (07.31 мск).

"В настоящее время пожар локализован. На месте происшествия работают огнеборцы Петропавловск-Камчатского пожарно-спасательного гарнизона, дежурная смена поисково-спасательного отряда КГКУ "ЦОД" — более 40 человек человек на семи единицах техники", — сообщили в спасательном ведомстве, добавив, что причины пожара устанавливаются.