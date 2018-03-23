В Красноярске арестовали обвиняемых в убийстве нумизмата

КРАСНОЯРСК, 23 мар — РИА Новости. Арестованы двое обвиняемых в убийстве нумизмата из Красноярска, у которого были похищены монеты на сумму около 500 тысяч рублей, сообщает Следственный комитет РФ.

"В убийстве нумизмата в Красноярске подозреваются двое ранее судимых, вместе отбывавшие наказание в колонии. Пятидесятисемилетнего коллекционера убили в августе прошлого года. Из квартиры были похищены медали и монеты", — говорится в сообщении.

В управлении СК по Красноярскому краю РИА Новости сообщили, что подозреваемые задержаны. О коллекционере они узнали, находясь в местах заключения. По версии следствия, 21 августа 2017 года злоумышленники под надуманным предлогом проникли в квартиру к потерпевшему, где причинили ему смертельные травмы и похитили коллекционные монеты и медали. Следственный комитет сообщает, что они не стали отрицать свою причастность к преступлению. В краевом главке СК сообщили, что сумма похищенного по предварительной оценке составляет около 500 тысяч рублей.

В настоящее время мужчинам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.