Три человека, забравшиеся на телебашню в Екатеринбурге, начали спускаться

Недостроенная телебашня высотой 210 метров в центе Екатеринбурга, снос которой запланирован на 24 марта. На месте сноса начнется строительство ледовой арены на 12-15 тысяч зрителей. Новая телевизионная башня будет построена в Орджоникидзевском районе на месте заброшенной радиостанции. Архивное фото

Недостроенная телебашня высотой 210 метров в центе Екатеринбурга, снос которой запланирован на 24 марта. На месте сноса начнется строительство ледовой арены на 12-15 тысяч зрителей. Новая телевизионная башня будет построена в Орджоникидзевском районе на месте заброшенной радиостанции. Архивное фото

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мар — РИА Новости. Три человека, забравшиеся утром в пятницу на телебашню в Екатеринбурге, начали спускаться, сообщила журналистам уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

Ранее сообщалось, что три человека забрались на недостроенную екатеринбургскую телебашню. По данным местного портала Е1.ru, они требуют провести городской референдум по поводу ее сноса. Сотрудников офисных зданий возле башни предупредили, что в субботу ее будут сносить. Ранее Екатеринбургский метрополитен внес коррективы в движение электропоездов 24 марта в связи со сносом недостроенной телебашни в центре города.

"Они все трое начали спускаться, прошли уже 150 метров, остановились на отметке в 50 метров. Сейчас они отдыхают, после чего продолжат спуск", — сказала Мерзлякова.

Строительство телебашни в Екатеринбурге высотой 361 метр началось в 1983 году на улице 8 Марта. Ее телесигнал должен был распространяться на всю Свердловскую область. Однако в 1991 году строительство из-за перебоев с финансированием было заморожено. Сейчас недостроенная башня высотой почти 220 метров — самое высокое сооружение в городе. В недостроенной башне предлагалось устроить офисы, спортивный центр, ЗАГС, аттракционы, кинотеатр, храм, однако ни одна из идей так и не была реализована.

Ранее сообщалось, что на месте недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга построят новый ледовый дворец для клуба КХЛ "Автомобилист". Глава Свердловской области Евгений Куйвашев заявлял, что власти изучают возможность снести телебашню до старта чемпионата мира по футболу 2018 года. Генеральный директор УГМК Андрей Козицын ранее в беседе с журналистами назвал телебашню "бетонной трубой", а то, что расположено на прилегающей к ней территории, — "кошмаром". По его мнению, все это не должно находиться в центре города.

При этом жители Екатеринбурга направили президенту РФ Владимиру Путину петицию против сноса телебашни. Копии документа направлены мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману, сенатору Эдуарду Росселю и в приемную полпреда президента РФ Игоря Холманских. В петиции отмечается, что телебашня Екатеринбурга сопоставима по высоте и другим техническим параметрам с самыми известными телебашнями мира, она вторая по высоте в России после Останкинской. Авторы документа подчеркивают, что башня "стала легендой" Екатеринбурга.