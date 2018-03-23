Следствие предъявило обвинение инженеру МУП Челябинска в получении взятки

ЧЕЛЯБИНСК, 23 мар – РИА Новости. Следственные органы предъявили обвинение главному инженеру муниципального предприятия "Челябинские коммунальные тепловые сети" Юрию Карпусенко, у которого в ходе обысков были найдены денежные средства на сумму 30 миллионов рублей, обвинение в получении взятки, сообщило в пятницу следственное управление СК РФ по региону.

Как сообщало следствие, в 2017 году обвиняемый получил от представителя коммерческой организации взятку в размере более 460 тысяч рублей за обеспечение беспрепятственного приема выполненных работ по заключенным контрактам. В ходе обысков следователями СК у Карпусенко были изъяты денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму более 30 миллионов рублей.

"Следственными органами СКР по Челябинской области главному инженеру муниципального унитарного предприятия "Челябинские коммунальные тепловые сети" Карпусенко предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", — говорится в сообщении.

Следователем СК в суд направлено ходатайство об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу, уточняется в сообщении.