В Ленинградской области из-за задымления эвакуировали 150 пациентов ПНИ

Сотрудник МЧС во время пожарно-тактических учений. Архивное фото

Сотрудник МЧС во время пожарно-тактических учений. Архивное фото

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Порядка 150 пациентов Гатчинского психоневрологического интерната в Ленинградской области эвакуировали утром пятницу из-за задымления на первом этаже здания, сообщил РИА Новости представитель регионального главка МЧС.

"В 06.40 поступило сообщение о задымлении в Гатчинском психоневрологическом интернате. Из здания эвакуировали 145 человек", — сказал собеседник агентства.

По его словам, очаг задымления находился на первом этаже, где тлел мусор. Пожарные справились с ЧП примерно за 15 минут.

"Благодаря бдительности позвонившего и оперативности действий спасателей, удалось избежать развития пожара и гибели людей", — отметил представитель ведомства, добавив, что причины и обстоятельства пожара будут выяснять дознаватели отдела надзорной деятельности и профилактической работы Гатчинского района.