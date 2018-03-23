В Петербурге фонтан горячей воды выбил стекла в нескольких зданиях

Последствия выброса горячей воды из теплотрассы на Девятой Советской улице в Петербурге. 23 марта 2018

Последствия выброса горячей воды из теплотрассы на Девятой Советской улице в Петербурге. 23 марта 2018

С-ПЕТЕРБУРГ, 23 мар — РИА Новости. В центре Санкт-Петербурга произошел выброс горячей воды из изношенной теплотрассы, сообщил РИА Новости представитель городского комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Инцидент произошел на Девятой Советской улице, 18. В соседних зданиях разбиты стекла, также повреждены несколько автомобилей, без отопления остались 38 домов.

Собеседник агентства добавил, что дефект на этом участке выявили в четвертый раз подряд за последние две недели, это связано с высокой степенью износа тепломагистрали.

"Комитет по энергетике настоял на включении данной тепломагистрали в инвестпрограмму АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" <…>. На сегодняшнем заседании совета по взаимодействию администрации Санкт-Петербурга и ПАО "Газпром" будет подниматься, в частности, вопрос о высокой изношенности теплосетей предприятия и, соответственно, увеличении инвестиционной программы", — отметили в комитете.



Последствия аварии должны ликвидировать в течение 20 часов.