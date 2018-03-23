В Волоколамск направили еще одну мобильную лабораторию для замеров воздуха

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Еще одна мобильная лаборатория МЧС России направлена для мониторинга воздуха в район мусорного полигона "Ядрово" в Волоколамском районе Московской области, сообщил РИА Новости представитель МЧС.

"C пятницы на полигоне работает лаборатория Центра по проведению спасательных операций особого риска "Лидер", — сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что до этого в Волоколамске в круглосуточном режиме работали оперативные группы и две передвижные лаборатории Роспотребнадзора и МЧС. Там же организована работа двух мобильных постов ГПБУ "Мосэкомониторинг" для непрерывного мониторинга воздуха.

Жители Волоколамского района в последнее время жалуются на неприятный запах от мусорного полигона "Ядрово". На территории полигона был введен режим ЧС. В среду ночью, по данным муниципалитета, на полигоне произошел выброс свалочного газа. За медицинской помощью в Волоколамске обратились 60 детей, шестеро госпитализированы, ухудшение их здоровья связали с запахом с полигона. Однако Роспотребнадзор не нашел превышения нормативов по содержанию загрязняющих веществ в воздухе Волоколамска.