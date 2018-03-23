В Удмуртии возбудили дело после убийства отца семерых детей

УФА, 23 мар — РИА Новости. Удмуртские следователи возбудили дело о халатности врачей психиатрической больницы после того, как выписанный из клиники пациент убил мужа своей сестры, сообщает следственное управление СК РФ по Удмуртии.
"Подозреваемый в убийстве незадолго до случившегося проходил принудительный курс лечения в психиатрической больнице, куда был помещен по решению суда за преступление, совершенное в невменяемом состоянии. Руководство больницы выписало его, пояснив, что он больше не нуждается в лечении. Следователи возбудили уголовное дело о халатности врачей", — сообщает следствие.
Следователи изъяли медицинские документы в психиатрической больнице. "Будет допрошен медперсонал, администрация больницы. Проверяется версия о том, что необоснованный вывод об отсутствии социальной опасности пациента и прекращении его изоляции от общества сделан медиками в результате недобросовестного и небрежного отношения к исполнению своих обязанностей", — говорится в сообщении ведомства.