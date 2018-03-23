В Удмуртии возбудили дело после убийства отца семерых детей

УФА, 23 мар — РИА Новости. Удмуртские следователи возбудили дело о халатности врачей психиатрической больницы после того, как выписанный из клиники пациент убил мужа своей сестры, сообщает следственное управление СК РФ по Удмуртии.

Ранее следствие сообщало, что 39-летний житель региона, выписанный из психиатрической больницы, поселился в семье сестры, где воспитываются семь несовершеннолетних детей. Ночью мужчина убил мужа сестры. Следователям он пояснил, что услышал голоса, посоветовавшие убить мужчину. Кроме того, ему лично казалось, что между супругами недостаточно хорошие отношения.

"Подозреваемый в убийстве незадолго до случившегося проходил принудительный курс лечения в психиатрической больнице, куда был помещен по решению суда за преступление, совершенное в невменяемом состоянии. Руководство больницы выписало его, пояснив, что он больше не нуждается в лечении. Следователи возбудили уголовное дело о халатности врачей", — сообщает следствие.

Следователи изъяли медицинские документы в психиатрической больнице. "Будет допрошен медперсонал, администрация больницы. Проверяется версия о том, что необоснованный вывод об отсутствии социальной опасности пациента и прекращении его изоляции от общества сделан медиками в результате недобросовестного и небрежного отношения к исполнению своих обязанностей", — говорится в сообщении ведомства.