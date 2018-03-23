Посольство Белоруссии держит на контроле ситуацию вокруг ДТП под Псковом

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Белорусское посольство держит на контроле ситуацию вокруг ДТП с туристическим автобусом из Белоруссии в Псковской области, сообщил РИА Новости представитель посольства.

Как ранее заявил РИА Новости источник в экстренных службах Псковской области, 18 человек, по предварительным данным, пострадали при столкновении туристического автобуса из Белоруссии с легковой машиной. Среди пострадавших семеро детей. Все они доставлены в лечебное учреждение.

"Мы сейчас занимаемся, наша консульская служба этим вопросом занимается. Посольство держит вопрос на контроле", — рассказал агентству представитель посольства.

По предварительной информации, авария произошла возле населенного пункта Лудони на федеральной автодороге Р-23 "Псков": столкнулись белорусский туристический автобус и легковая машина Киа Rio. Всего в автобусе находились 50 человек, включая 11 детей.