На Кубани пропавшего в лесу подростка ищут с помощью беспилотника

КРАСНОДАР, 23 мар — РИА Новости. Правоохранители Мостовского района Краснодарского края продолжают поиски пропавшего в лесу 15-летнего подростка, используя беспилотный летательный аппарат, сообщает пресс-служба ГУМВД по региону.
"В поисковых мероприятиях задействованы более 70 человек. Созданы специализированные группы из числа сотрудников полиции, МЧС и егерей. Сотрудники ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю подключили к поискам беспилотный летательный аппарат", — говорится в сообщении.
Отмечается, что за ночь полицейские обследовали хребет южной стороны горы Герпиген с применением служебных собак. Правоохранители опрашивают родственников, друзей и знакомых разыскиваемого. На розыск несовершеннолетнего также ориентированы полицейские приграничных районов Краснодарского края. Поиски осложняют плохие погодные условия. Ночью температура воздуха в горах опускалась до минус 10 градусов.