Керченская паромная переправа закрылась из-за шторма

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мар — РИА Новости. Керченская паромная переправа приостановила работу из-за шторма, сообщает компания-оператор "Морская дирекция".

Ранее оператор сообщал, что в пятницу ожидается сильный ветер до 17-20 метров в секунду, поэтому переправа будет работать по фактической погоде.

"Шторм. Керченская паромная переправа закрыта", — говорится в сообщении.

Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) и аэропорт Симферополя сейчас являются главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. В настоящее время строится мост через Керченский пролив.