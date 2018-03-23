В Екатеринбурге три человека забрались на предназначенную к сносу телебашню

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 мар – РИА Новости. Трое граждан забрались на недостроенную екатеринбургскую телебашню, расположенную в центре столицы Среднего Урала, подтвердила РИА Новости представитель Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Нина Пелевина.

Ранее Екатеринбургский метрополитен сообщил, что вносит коррективы в движение электропоездов 24 марта в связи со сносом недостроенной телебашни. По информации местного портала Е1.ru , граждане, забравшиеся на башню, требуют провести городской референдум по поводу ее сноса.

"Подтверждаем факт незаконного проникновения на объект и нападения на охрану группы граждан. Восемь лиц задержаны и переданы сотрудникам органов внутренних дел. Трое нарушителей находятся на башне. На месте работают представители компании, полиции и МЧС", — сказала представитель УГМК. Организация является одним из учредителей акционерного общества, которое после ликвидации башни планирует построить на ее месте ледовую арену.

Она добавила, что представители частной охранной организации, занимающейся охраной объекта, склонны квалифицировать случившееся по части второй статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство" (санкция – штраф от одной до двух с половиной тысяч рублей или административный арест на 15 суток). Сейчас они оформляют соответствующие документы для передачи в полицию. Нина Пелевина добавила, что с начала марта охрана башни пресекла порядка 40 попыток проникновения на объект.

Представитель ГУ МЧС по Свердловской области рассказала РИА Новости, что к башне были вызваны спасатели. В данный момент они осуществляют там дежурство.

Строительство телебашни в Екатеринбурге высотой 361 метр началось в 1983 году на улице 8 Марта. Ее телесигнал должен был распространяться на всю Свердловскую область. Однако в 1991 году строительство из-за перебоев с финансированием было заморожено. Сейчас недостроенная башня высотой почти 220 метров — самое высокое сооружение в городе. В недостроенной башне предлагалось устроить офисы, спортивный центр, ЗАГС, аттракционы, кинотеатр, храм, однако ни одна из идей так и не была реализована.

Ранее сообщалось, что на месте недостроенной телебашни в центре Екатеринбурга построят новый ледовый дворец для клуба КХЛ "Автомобилист". Глава Свердловской области Евгений Куйвашев заявлял, что власти изучают возможность снести телебашню до старта чемпионата мира по футболу 2018 года. Генеральный директор УГМК Андрей Козицын ранее в беседе с журналистами назвал телебашню "бетонной трубой", а то, что расположено на прилегающей к ней территории — "кошмаром". По его мнению, все это не должно находиться в центре города. При этом жители Екатеринбурга направили президенту РФ Владимиру Путину петицию против сноса телебашни. Копии документа направлены мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману, сенатору Эдуарду Росселю и в приемную полпреда президента РФ Игоря Холманских. В петиции отмечается, что телебашня Екатеринбурга сопоставима по высоте и другим техническим параметрам с самыми известными телебашнями мира, она вторая по высоте в России после Останкинской. Авторы документа подчеркивают, что башня "стала легендой" Екатеринбурга.