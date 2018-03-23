В Петербурге задержали водителя Hummer, открывшего стрельбу по полицейскому

МОСКВА, 23 мар — РИА Новости. Задержан водитель автомобиля Hummer, который в ночь на вторник открыл стрельбу по полицейским в Санкт-Петербурге, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным ведомства, инцидент произошел в ночь на вторник в 2.00 мск. Полицейские Приморского района Петербурга в ходе профилактической операции у дома 13 на Коломяжском проспекте остановили машину марки Hummer. Они потребовали от водителя открыть багажник для осмотра, в ответ тот несколько раз выстрелил в сторону сотрудников полиции. По предварительным данным, стрельба велась из травматического пистолета.

"Сегодня в квартире дома 5 по улице Полярников в Невском районе задержали гражданина, подозреваемого в нападении на полицейских. 56-летний гражданин скрывался от полиции у своей знакомой", — сказала Волк.

Она отметила, что полицейские при задержании "действовали предельно осторожно", так как знали, что у хозяйки в квартире живет маленький ребенок. "Задержание прошло без происшествий", — заявила представитель МВД.