В Магадане у подозреваемых в оскорблении мэра изъяли мобильные телефоны

МАГАДАН, 23 мар — РИА Новости, Людмила Щербакова. Следователи в Магадане возбудили уголовное дело по факту оскорбления мэра города Юрия Гришана в группе в мессенджере What’s Аpp, в рамках дела сотрудники полиции изымают у подозреваемых сотовые телефоны, сообщает в пятницу СУ СК России по региону.

По версии следствия, с 4 декабря 2017 года по 8 февраля 2018 года ряд жителей Магадана в программе What’s Аpp, "желая публично унизить честь и достоинство" мэра города, с помощью своих телефонов под псевдонимами разместили в группах мессенджера сообщения, содержащие оскорбления Гришана.

Поясняется, что по поручению следователя сотрудники УМВД России по Магаданской области изъяли гаджеты у ряда жителей областного центра.

"При проведении следственных действий с изъятыми телефонами предварительным следствием исследуются исключительно оскорбительные выражения размещенные в группах программы What’s Аpp, при этом иная информация, содержащаяся в указанных телефонах, следствием просмотру и анализу не подвергается", — уточняет ведомство.