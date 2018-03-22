Суд продлил арест обвиняемому в ДТП с семью жертвами под Калининградом

КАЛИНИНГРАД, 22 мар — РИА Новости. Областной суд продлил до восьми месяцев срок содержания под стражей водителю Mercedes, обвиняемому в ДТП под Калининградом, в результате которого погибли семь человек, еще 10 пострадали, сообщила пресс-служба прокуратуры Калининградской области.
Авария с участием микроавтобуса, который следовал из Калининграда в город Гусев, и внедорожника произошла у населенного пункта Солдатово Гвардейского городского округа вечером 22 сентября. По предварительным данным, водитель внедорожника неверно выбрал скоростной режим, выехал на встречную полосу на участке дороги, где велись ремонтные работы, из-за чего произошло лобовое столкновение.
В прокуратуре отметили, что расследование данного уголовного дела находилось на особом контроле прокуратуры области и было окончено по истечении полугода после ДТП. В настоящее время обвиняемый и его защитники знакомятся с материалами уголовного дела.