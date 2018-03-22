В Ивановской области третьекласснице упал на голову кирпич с крыши школы

ВОРОНЕЖ, 22 мар — РИА Новости. Ученица третьего класса госпитализирована в Ивановской области, после того, как ей на голову упал со здания школы фрагмент кирпича, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.

Информация о происшествии, по данным следствия, появилась в местных СМИ.

"По имеющейся информации, при входе ученицы 3-го класса в школу №4 города Шуи ей на голову упал фрагмент кирпичной кладки здания образовательного учреждения. Девочка с травмами госпитализирована в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего.